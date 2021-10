https://fr.sputniknews.com/20211019/asselineau-lance-sa-campagne-si-la-france-ne-sort-pas-de-lue-ca-va-continuer-a-saggraver-1052229779.html

Asselineau lance sa campagne: "Si la France ne sort pas de l’UE, ça va continuer à s’aggraver"

Asselineau lance sa campagne: "Si la France ne sort pas de l’UE, ça va continuer à s’aggraver"

François Asselineau a lancé ce 19 octobre sa campagne pour l’élection présidentielle de 2022. Persuadé d’avoir ses chances, le candidat du Frexit confie sa... 19.10.2021, Sputnik France

2021-10-19T19:38+0200

2021-10-19T19:38+0200

2021-10-19T19:48+0200

présidentielle 2022

union européenne (ue)

otan

marine le pen

commission européenne

ursula von der leyen

michel barnier

emmanuel macron

cour européenne des droits de l'homme (cedh)

florian philippot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1052229750_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_050b954231b6811a76441de34b484e64.jpg

Brexit, «mort cérébrale» de l’Otan (dixit Emmanuel Macron lui-même) et plus dernièrement tensions entre la Pologne et Bruxelles autour de la primauté du droit européen sur le droit national: les faits ont-ils donné raison à François Asselineau? «L’idée de sortir de l’UE, qui paraissait complètement “farfelue” en 2007 quand j’ai créé l’UPR, est maintenant dans tous les esprits!», s’enthousiasme l’énarque.Le président et fondateur de l’Union Populaire Républicaine (UPR) a officiellement lancé sa campagne pour l’élection présidentielle ce mardi 19 octobre à Paris. Et il entend bien jouer sa carte à fond. En 2017, le candidat du Frexit avait obtenu au premier tour 0,92% des suffrages, soit 332.588 voix.

Dom18 Au 1er tour, mon bulletin vous est acquis Mr Asselineau. Force et courage à nous tous. 4

FFI sortir de l'UE serait difficilement tenable pour la france vu que que tous ce construit depuis 20ans avec l'UE. Par contre freiné les ardeurs de l’Allemagne et de son dicta serai déjà un premier pas et un message fort pour le reste de l'UE mais c'est pas gagné... 2

8

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

union européenne (ue), otan, marine le pen, commission européenne, ursula von der leyen, michel barnier, emmanuel macron, cour européenne des droits de l'homme (cedh), florian philippot, françois asselineau, upr (union populaire républicaine), charles michel, cour de justice de l'ue (cjue), espace schengen, boris johnson, frexit, brexit, rassemblement national (rn), présidentielle française 2022