Congo: lancement de l'opération "coup de poing" pour contrer la troisième vague

Congo: lancement de l'opération "coup de poing" pour contrer la troisième vague

Cette opération a été décidée après le constat fait au cours des deux premières semaines du mois d'octobre au cours desquelles 32 décès ont été enregistrés, dépassant largement la moyenne mensuelle des décès observés depuis le début de l'épidémie.L’opération "coup de poing" comporte sept urgences d’intervention, 38 activités et huit résultats attendus. Placée sous l’autorité du Premier ministre, cette opération vise à intensifier la riposte pour une durée de 45 jours et devra agir efficacement sur sept urgences telles que définies dans le Plan national de riposte. Il s’agit notamment de la vaccination, la mobilisation sociale et la communication sur les risques, le laboratoire et la recherche, la prise en charge des malades, le renforcement de la coordination des interventions et le leadership, la surveillance épidémiologique, ainsi que le contrôle rigoureux du respect des mesures de prévention.S'agissant de la vaccination, "le gouvernement envisage de vacciner au moins 750.000 personnes au cours de l'opération coup de poing", a indiqué le Premier ministre, ajoutant que "ce qui va nous permettre d'atteindre un total de 1.029.089 personnes vaccinées, soit une couverture vaccinale de plus de 20% et espérer atteindre au moins 30% à la fin de l'année, puis 60% à la fin du premier semestre 2022".Le dernier axe de l'opération "coup de poing" concerne le renforcement et le contrôle du respect des mesures barrières.Le pays n'a vacciné officiellement que 4,3% de sa population.

