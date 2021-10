https://fr.sputniknews.com/20211019/crise-du-gaz-leurope-risque-de-faire-face-a-un-nouveau-probleme-1052217915.html

Crise du gaz: l’Europe risque de faire face à un nouveau problème

Crise du gaz: l’Europe risque de faire face à un nouveau problème

Si Pékin et Washington concluent un accord à long terme sur la livraison de gaz liquéfié US, cela pourrait compliquer la situation en Europe et augmenter... 19.10.2021, Sputnik France

2021-10-19T13:44+0200

2021-10-19T13:44+0200

2021-10-19T13:49+0200

crise du gaz 2021

états-unis

vladimir poutine

allemagne

chine

gaz

gerhard schröder

gaz naturel liquéfié (gnl)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1046089702_0:120:3073:1848_1920x0_80_0_0_ecc0734b68ed7708743fd532d9bb4700.jpg

Depuis juillet 2020, la Chine a augmenté ses achats du gaz naturel liquéfié (GNL) américain, ce qui n’est pas resté sans conséquence. Ainsi l’Europe voit les prix du gaz flamber ces derniers temps, une situation qui risque de se compliquer davantage, prévient la chaîne allemande N-TV, si Pékin et Washington concluent un accord à long terme sur des livraisons.C’est Reuters qui, se référant à ses sources, a fait savoir le 15 octobre que de grandes sociétés énergétiques telles que Sinopec Corp et China National Offshore Oil Company (CNOOC) sont en train de négocier des contrats à long terme avec des exportateurs de GNL. D’après l’agence, les discussions pourraient déboucher sur des accords de plusieurs dizaines de milliards de dollars.D’après N-TV, les pourparlers, qui ont commencé au début de l'année, se sont accélérés au cours des dernières semaines sur fond de l'augmentation des coupures d'électricité en Chine. La partie chinoise, poursuit la chaîne, s’attend à ce que les contrats soient signés avant la fin de l'année.Faut-il vraiment s'inquiéter?Lors de la Semaine de l’énergie russe, Vladimir Poutine a pointé la responsabilité américaine pour la situation actuelle, notamment la réorientation des approvisionnements en gaz vers l’Asie. Cependant il n’est pas le seul à avoir évoqué le rôle que le GNL américain jouait dans cette crise.Le 12 octobre, l'ancien chancelier allemand Gerhard Schrödera déclaré au quotidien Handelsblatt que l'Union européenne et l'Allemagne, qui obtiennent une grande partie du gaz via des gazoducs en provenance de Russie et de Norvège, ne doivent pas compter sur le GNL américain que Washington présente comme une alternative peu coûteuse et abondante.Il rappelle qu’entre janvier et août 2021, la Chine a importé plus 22% de GNL que l'année précédente, tandis que les importations en provenance de l'UE et du Royaume-Uni ont chuté de 17%. D’après M.Schröder, au cours de cette période, les États-Unis ont quadruplé leurs expéditions vers la Chine.Pourtant, M.Schröder appelle à ne pas s’inquiéter "même si les gros titres sur une prétendue crise du gaz semblent actuellement dramatiques", car les besoins des consommateurs sont toujours satisfaits en Europe. D’après ses chiffres, malgré le retard dans le remplissage des installations de stockage de gaz, celui-ci se déroule depuis début mai à un rythme similaire à celui des années précédentes. Quant à l’Allemagne, avec ses 23 milliards de mètres cubes répartis dans 47 stockages souterrains elle possède les plus grandes capacités de l'Union européenne. Les réservoirs en Allemagne sont actuellement pleins à 68% alors que dans la plupart des pays de l'UE, les niveaux de stockage atteignent même les 80%.

c Fafamedved Ils sont forts ces allemands, ils nous font arrêter nos centrales, soi disant pour l ecologie. Ils polluent plus que toute l Europe. Ils signent des contrats depuis 15ans avec les Russes, pour du gaz. Ils poussent tous les pays de l ue à stopper les contrats à long termes, flambées des prix... Ah mais nous les allemands pouvons vous vendre à prix exorbitant le gaz russe...

1

états-unis

allemagne

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

états-unis, vladimir poutine, allemagne, chine, gaz, gerhard schröder, gaz naturel liquéfié (gnl)