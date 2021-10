https://fr.sputniknews.com/20211019/effondrement-dune-mine-en-afrique-du-sud-les-recherches-se-poursuivent-toujours-1052222172.html

Effondrement d'une mine en Afrique du Sud: les recherches se poursuivent toujours

Effondrement d’une mine en Afrique du Sud: les recherches se poursuivent toujours

19.10.2021

Une dizaine de chercheurs de diamants se sont retrouvés coincés lorsqu'un tunnel dans une mine aux environs de la ville de Komaggas s'est effondré, a indiqué Isak Fritz, membre du Conseil provincial, notant que la cause est toujours inconnue.Selon des témoins, au moins cinq mineurs illégaux ont péri dans cet effondrement, alors que plusieurs autres sont portés disparus.Connues pour être parmi les plus profondes au monde, les mines sud-africaines sont également considérées comme les plus meurtrières.L'accident le plus meurtrier dans le pays remonte à janvier 1960 lorsque 437 mineurs ont péri dans l'effondrement d'une mine de charbon dans la province du KwaZulu-Natal, dans l'est du pays.

