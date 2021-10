https://fr.sputniknews.com/20211019/il-demande-a-un-homme-darreter-de-fumer-dans-le-tram-a-lyon-et-se-fait-frapper--video-1052214772.html

Il demande à un homme d'arrêter de fumer dans le tram à Lyon et se fait frapper – vidéo

Cette vidéo filmée avec un smartphone à Lyon a fait le buzz sur les réseaux sociaux dès 17 octobre. En présence d’une dizaine de passagers, un père de famille... 19.10.2021, Sputnik France

Cette vidéo filmée avec un smartphone à Lyon a fait le buzz sur les réseaux sociaux dès 17 octobre. En présence d’une dizaine de passagers, un père de famille demande à un homme, qui fume dans un tramway, d'arrêter, expliquant qu'un bébé de quelques semaines se trouve à côté. Celui-ci est également visible, placé dans une poussette.La mère tente également de lui faire entendre raison en disant: "J’ai un gamin qui a moins de deux mois s’il vous plaît."Il s'énerve et passe aux coupsMais les paroles "Tu fumes pas dans le métro" ont valu au père de famille d’être violemment frappé. L’agression a été suivie d'un bref échange de coups, puis d'autres passagers les ont séparés alors que l'individu continuait à proférer des insultes.La date et le lieu de cette scène restent à préciser. Aucune plainte n'a été déposée pour le moment, relate Lyon Mag.Le tabagisme et les transportsConformément à l’article R2241-17 du Code des transports, il est pourtant "interdit de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs (...) hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs".Cette interdiction s’applique tant à bord des trains, bus, etc. que dans les gares et sur tous les quais, couverts ou non. Toute violation de cette interdiction constitue une contravention qui peut donner lieu à une indemnité forfaitaire d’un montant de 68 euros.Un cas récentÀ la mi-août, un septuagénaire a également été agressé pour une simple remarque par un passager qui obstruait le passage dans le métro de Toulouse. L'homme lui a demandé de se pousser mais après avoir quitté la rame, il a été rattrapé par ce passager qui lui a asséné plusieurs coups de poing au visage, puis d'autres encore avec un bout de carrelage.

