Il menace d’incendier le collège où son fils a crié Allahu akbar pendant l’hommage à Paty

Alors que les établissements scolaires rendaient hommage vendredi 15 octobre à Samuel Paty, le professeur décapité par un terroriste il y a un an, un... 19.10.2021, Sputnik France

Lundi 18 octobre, un homme de 43 ans a été interpellé et placé en garde à vue à Valence après s’être rendu au collège de son fils de 15 ans et y avoir proféré des menaces, rapporte France Bleu.La colère du père de famille a été suscitée par l’avertissement dont son fils avait été sanctionné vendredi. Lors de la minute de silence en classe en hommage au professeur Samuel Paty, décapité un an auparavant par un terroriste à proximité de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, cet élève du collège Jean-Zay de Valence a hurlé Allahu akbar.Le père s’est présenté au collège dès lundi matin et a menacé de l’incendier. Il a été interpellé par des policiers.France Bleu précise que ce mardi matin il restait toujours en garde à vue. Une expertise psychiatrique pourrait être demandée.Hommages de Castex et de MacronSamedi 16 octobre, la mémoire de l’enseignant assassiné a été honorée dans les villes où il vivait et où il enseignait. Une plaque a été inaugurée à l’entrée du ministère de l’Éducation nationale par le Premier ministre et le ministre de l’Éducation aux côtés de la famille du professeur, d’autres membres du gouvernement et de nombreux anciens ministres de l’Éducation.Dans son allocution Jean Castex a qualifié Samuel Paty de "serviteur de la République… victime du terrorisme islamiste et de la lâcheté humaine".En fin de journée, Emmanuel Macron s'est joint aux hommages en postant, sur les réseaux sociaux, un clip vidéo de 40 secondes honorant la mémoire du professeur.98 incidents recensésJean-Michel Blanquer a révélé sur le plateau des 4 Vérités de France 2 que 98 incidents avaient été recensés dans des établissements scolaires lors des hommages. Il s’agissait "des interruptions pendant les hommages, un élève qui dit n’importe quoi ou un élève qui est menaçant".

laure89 Continuez ! vous êtes sur la bonne voie pour faire gonfler la colère des Français, qui un jour explosera. 1

Michelvsrin Il a été décidé voici quelques décennies que les peuples devraient vivre sous une seule et unique religion. Il a été aussi décidé que ces ethnies seraient menées à l'affrontement jusqu'à les unir autour d'une seule et nouvelle... Si nous voulons éviter le carnage, il est temps pour tous et toutes d'ouvrir les yeux et de tenter de regarder la réalité, musulmans tout comme chrétiens afin d'éviter d'être l'outil de cette convoitise. 0

