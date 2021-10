https://fr.sputniknews.com/20211019/inde-ouverture-des-vannes-de-barrages-dans-le-kerala-1052216804.html

Inde: ouverture des vannes de barrages dans le Kerala

Le gouvernement local de l'Etat indien du Kerala (sud), frappé par de fortes pluies ces derniers jours, a décidé d'ouvrir les vannes de deux de ses principaux... 19.10.2021, Sputnik France

Il s'agit du barrage d'Idukki, le plus grand barrage-voûte d'Asie construit sur la rivière Periyar, et d'Idamalayar dans le district d'Ernakulam.Le ministre de l'Eau, Roshy Augustine, a déclaré lundi que le niveau d'eau dans le barrage d'Idukki a atteint 2396,86 pieds à 7 heures du matin lundi et qu'il est possible qu'il dépasse la limite supérieure de 2398,86 pieds.Cette décision avait été prise par mesure de précaution en prévision de fortes pluies et des inondations dans les prochains jours.Il a ajouté que les personnes vivant à proximité de la rivière Periyar et de ses affluents sont invités à "être vigilantes et de suivre les instructions des autorités locales".L'annonce concernant l'ouverture des vannes de barrages fait suite aux instructions générales émises par le chef du gouvernement local de Kerala, Pinarayi Vijayan lors d'une réunion d'examen tenue pour évaluer la situation en ce qui concerne les précipitations et les niveaux d'eau de divers barrages de l'État.Une trentaine de personnes ont péri et plusieurs autres sont portées disparues dans des glissements de terrain et des inondations après des pluies torrentielles dans le Kerala.Des milliers de personnes ont été évacuées et au moins 100 campements humanitaires mis en place, selon les autorités locales.Le Kerala a reçu un record de 412 mm de pluies au cours des 17 premiers jours d'octobre, selon le Département indien de la météorologie.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

inde, inondation, barrages