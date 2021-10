https://fr.sputniknews.com/20211019/le-changement-climatique-aggrave-linsecurite-alimentaire-en-afrique-1052226639.html

Le changement climatique aggrave l'insécurité alimentaire en Afrique

Le changement climatique aggrave l'insécurité alimentaire en Afrique

"L’évolution du régime des précipitations, la hausse des températures et l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes ont contribué à aggraver l’insécurité alimentaire, la pauvreté et les déplacements de population en Afrique en 2020, ce qui n’a fait qu’accentuer la crise socio-économique et sanitaire déclenchée par la pandémie de COVID-19", selon le nouveau rapport multi-institutions coordonné par l’OMM.Ce rapport est le fruit d’une collaboration entre l’OMM, la Commission de l’Union africaine, la Commission économique pour l’Afrique par l’intermédiaire du Centre africain pour la politique en matière de climat, des organisations scientifiques internationales et régionales et des organismes des Nations Unies.Il est publié le 19 octobre, à l’occasion de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial et dans la perspective des négociations des Nations Unies sur le changement climatique qui se dérouleront dans le cadre de la COP 26. Il vient s’ajouter aux éléments scientifiques qui prouvent l’urgence de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre, de renforcer les ambitions en matière de climat et d’allouer davantage de financements à l’adaptation.

avec Maghreb Arabe Presse

