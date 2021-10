https://fr.sputniknews.com/20211019/le-fmi-a-repris-les-negociations-avec-le-liban-1052218175.html

Le FMI a repris les négociations avec le Liban

Le Fonds monétaire international (FMI) et les autorités libanaises ont repris leurs négociations afin de sortir le pays d'une grave crise économique, a confié... 19.10.2021, Sputnik France

Un programme du FMI est largement considéré comme le seul moyen de débloquer une aide financière étrangère dont le Liban a désespérement besoin pour sortir d'une des plus graves crises de son histoire.Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a demandé le soutien du FMI et des discussions techniques ont débuté, a indiqué à Reuters Jihad Azour, directeur du département du Moyen-Orient et de l'Asie centrale au FMI.Najib Mikati a confié à Reuters la semaine dernière que son cabinet travaillait à fournir au FMI les chiffres financiers nécessaires dans les prochains jours.Les pourparlers entre le Liban et le FMI ont été interrompus l'année dernière, en raison notamment de l'incapacité de la banque centrale du pays, des banques et des responsables politiques libanais à se mettre d'accord avec le gouvernement précédent quant à l'ampleur des pertes dans le système financier.Le plan de redressement du FMI, élaboré avant l'interruption des négociations, avait identifié une perte de 90 milliards de dollars (77,7 millions d'euros) dans le système financier.Le Liban a fait défaut en mars 2020 sur sa dette internationale, après des années de chaos politique et de mauvaise gestion économique qui l'ont rendu incapable d'assurer le service d'une dette que Goldman Sachs a estimée le mois dernier à plus de 300% du PIB, aux taux de change actuels.Depuis fin 2019, la livre libanaise a perdu environ 90% de sa valeur, le taux de pauvreté est monté en flèche et le système bancaire est paralysé. Selon le FMI, l'économie libanaise se serait contractée de 25% l'année dernière et l'inflation aurait atteint un taux de près de 85%.

