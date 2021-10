https://fr.sputniknews.com/20211019/le-parlement-libanais-confirme-la-tenue-des-elections-legislatives-le-27-mars-1052220685.html

Le parlement libanais confirme la tenue des élections législatives le 27 mars

Le parlement libanais a voté mardi la tenue d'élections législatives le 27 mars, a-t-il été indiqué de sources parlementaires. 19.10.2021, Sputnik France

Les élections étaient initialement prévues en mai, mais une date antérieure a été retenue afin de ne pas entrer en conflit avec le mois de jeûne musulman du ramadan.Le gouvernement du Premier ministre Najib Mikati ne sera donc en fonction que pour quelques mois, alors même qu'il tente de convenir d'un plan de redressement financier avec le Fonds monétaire international (FMI).Une fois un nouveau parlement élu, Najib Mikati gouvernera par intérim jusqu'à ce qu'un nouveau Premier ministre reçoive la confiance des parlementaires et soit chargé de former un nouveau gouvernement.Le Liban est confronté à une sévère crise économique, accentuée par de récentes pénuries de carburant qui ont considérablement réduit la production électrique publique et provoqué des coupures de courant.

