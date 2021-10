https://fr.sputniknews.com/20211019/le-senegal-receptionne-pres-de-300000-doses-de-vaccins-astrazeneca-1052215480.html

Le Sénégal réceptionne près de 300.000 doses de vaccins AstraZeneca

2021-10-19T11:26+0200

Les doses de vaccins ont été officiellement réceptionnées au dépôt du Programme élargi de vaccination (PEV) à Dakar, en présence du Ministre sénégalais de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr et du Secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la Coopération du Portugal, M. Francisco André, et des partenaires de COVAX, dont l’OMS et l’UNICEF.La facilité COVAX est un mécanisme de solidarité internationale mis en place au profit des pays à revenu faible et intermédiaire afin de leur assurer un accès équitable aux vaccins pour lutter contre la pandémie de la COVID-19.A travers ce mécanisme, le Sénégal a déjà reçu plusieurs lots de vaccins des États-Unis, de la France, de la Chine, du Royaume-Uni, de la Belgique et maintenant du Portugal.Cette nouvelle livraison de doses renforcera la disponibilité des vaccins dans le pays et permettra en conséquence d’intensifier les efforts actuels de vaccination.À la date du 17 octobre, quelque 1.279.885 personnes ont été vaccinées au Sénégal.

avec Maghreb Arabe Presse

