Le volcan de La Palma détruit 760 hectares et 1.900 bâtiments

2021-10-19T13:38+0200

Plus de 4 500 élèves et près de 600 enseignants de la vallée d'Aridane, à La Palma, sont retournés en classe lundi, tandis que l'île continue de surveiller l'évolution des coulées de lave, qui sont entrées dans une phase de stabilité et de lenteur.L'activité sismique sur l'île de La Palma a légèrement diminué depuis minuit dernier par rapport aux jours précédents, avec 14 mouvements enregistrés aux premières heures de mardi, selon les données de l'Institut géographique national.Sur les 14 séismes enregistrés depuis minuit, la plupart ont eu lieu à Fuencaliente et seulement trois à Mazo.Lundi et samedi, un tremblement de terre de 4,6 a été enregistré à Mazo, jusqu'à présent le séisme de plus forte magnitude ressenti depuis l'éruption du volcan Cumbre Vieja.L'aéroport de La Palma est opérationnel mardi, mais il y a déjà eu deux retards sur deux vols inter-îles de Binter reliant l'île à Tenerife Nord et une annulation par Easyjet d'un vol en provenance de Berlin en raison de l'influence du nuage de cendres volcaniques.

Maghreb Arabe Presse

