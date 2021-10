Les technologies numériques rapporteraient 74 milliards USD au Vietnam d’ici 2030

https://fr.sputniknews.com/20211019/les-technologies-numeriques-rapporteraient-74-milliards-usd-au-vietnam-dici-2030-1052215795.html

Le rapport sur "le potentiel de l’économie numérique du Vietnam", élaboré par la société de conseil en économie stratégique AlphaBeta, a montré que le Vietnam regorge de nombreuses opportunités à même de bénéficier à l’économie numérique.La population jeune, instruite et féru de technologie représente 70% des moins de 35 ans, fait savoir le document, ajoutant que le taux d’alphabétisation dans le groupe d’âge 15-35 ans est supérieur à 98%, bien plus que la moyenne mondiale de 91%.Environ 70% de la population utilise des téléphones intelligents, alors que le pays est la deuxième économie de l’Internet à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est après l’Indonésie.Le rapport a cependant évoqué certains obstacles à l’exploitation des avantages de la technologie numérique, notamment les exigences réglementaires, la connectivité numérique et une pénurie de ressources humaines qualifiées en numérique.Co-organisé par le Centre national d’innovation du Vietnam (NIC), le ministère du Plan et de l’Investissement et Google, le séminaire a passé en revue la situation actuelle et les perspectives de développement de l’économie numérique au Vietnam, ainsi que les mécanismes et politiques visant à promouvoir sa croissance.

