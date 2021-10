https://fr.sputniknews.com/20211019/leurope-au-seuil-dune-crise-energetique-majeure-selon-varsovie-1052222037.html

L’Europe au seuil d’une crise énergétique majeure, selon Varsovie

Pour le chef du gouvernement polonais, la crise énergétique qui se profile devant l’Europe pourrait ramener des "dizaines de millions de familles" au seuil de... 19.10.2021, Sputnik France

Une crise énergétique majeure risque de se produire au sein de l’Union européenne dans les semaines à venir, estime le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.Selon lui, la hausse drastique des prix "due notamment aux démarches délibérées de compagnies russes", poussent plusieurs sociétés européennes "soit à limiter leur production, soit à reporter leurs dépenses sur les clients".Dans le pire des scénarios, des "dizaines de millions de familles" pourraient se retrouver près du seuil de pauvreté, ce qui serait susceptible d’entraîner "de nouveaux bouleversements" sur le continent, a insisté M.Morawiecki.Moscou rejette les allégations "malhonnêtes"À l’approche de l’hiver, les prix du gaz sur le marché européen ont explosé de 800% pour atteindre des sommets historiques sur fond de faible remplissage des réservoirs souterrains, de réduction de l’offre de la part des principaux fournisseurs et de demande croissante pour le GNL en Asie.Ils ont pourtant baissé courant octobre après que la Russie, accusée par plusieurs responsables occidentaux d’être derrière la hausse des prix, a déclaré qu’elle pourrait augmenter ses exportations de gaz vers l’UE, déjà proches de niveaux record.Le vice-chef de la diplomatie russe Sergueï Riabkov a pour sa part dénoncé comme "malhonnêtes" les allégations selon lesquelles Moscou utilisait le gaz naturel comme un moyen de pression. Pour lui, de telles accusations s’inscrivent dans le cadre de la guerre de l’information menée par l’Occident contre la Russie.

Michelvsrin

Une situation absolument identique aux autres années ! Rien de nouveau rien de différent, sauf la volonté de créer la crise tout comme celle du virus, dans le but de plonger l'Europe au fond de l'abîme . Rien n'est plus explicable que de déclencher une crise faute d'énergie ! Ensuite il n'y a plus qu'à réduire les appros...

