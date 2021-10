https://fr.sputniknews.com/20211019/moscou-impose-de-nouvelles-restrictions-face-a-laggravation-de-la-situation-sanitaire-1052221895.html

La ville de Moscou impose de nouvelles restrictions face à l'aggravation de la situation sanitaire

Le maire de Moscou a constaté que jusqu’à 42.000 contaminations sont enregistrées par semaine dans la capitale, ce qui est quatre fois plus qu’en août. Les indicateurs à l’hôpital (lits occupés et cas graves) suivent aussi une courbe ascendante.TélétravailFace à cette "nouvelle phase de hausse des contaminations", Sergueï Sobianine a annoncé que "dès le 25 octobre et jusqu’au 25 février, les employeurs de Moscou doivent mettre au télétravail au moins 30% de leur personnel"."L’exigence de télétravail ne concerne pas les personnes vaccinées, qui ont guéri du coronavirus, les soignants, les employés du secteur de la défense, de Rosatom, de Roscosmos et d’autres secteurs stratégiques", a-t-il ajouté.Sur la même période, les citoyens de plus de 60 ans et ceux atteints de maladies chroniques devront se confiner, s’ils ne sont pas vaccinés et n’ont pas eu le Covid-19 sur les six derniers mois.Vaccination obligatoireDans le secteur tertiaire, 80% du personnel devrait être entièrement vacciné avant le 1er janvier 2022, conformément à la décision des autorités sanitaires.Au total, cinq millions de Moscovites ont reçu la première dose de vaccin jusqu’à présent, majoritairement d’âge moyen.Seules trois régions russes n’ont pas introduit d’obligation vaccinale: les Républiques d'Ingouchie et de Kalmoukie et le territoire de Stavropol.Les annonces de M.Sobianine suivent un durcissement des mesures à Saint-Pétersbourg, qui est sur les traces de la capitale en ce qui concerne le nombre journalier de décès et de cas dépistés. Là, les autorités comptent introduire le système des codes QR en trois étapes.Contaminations et décès en hausseLe 19 octobre, le coronavirus a été diagnostiqué à 33.740 personnes en Russie, dont 5.700 à Moscou. Le pays a fait état de 1.015 décès supplémentaires en une journée, dont 73 dans la capitale.Le bilan total s’établit à plus de 225.000 morts sur huit millions de contaminations.Selon l’agence sanitaire russe Rospotrebnadzor, le nombre de cas d’infection a été en hausse de 15% la semaine dernière comparativement à la semaine précédente.

