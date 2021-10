https://fr.sputniknews.com/20211019/poigne-de-pays-dont-depend-le-monde-moscou-repond-a-erdogan-sur-le-conseil-de-securite-de-lonu-1052226338.html

"Poigné de pays" dont dépend le monde: Moscou répond à Erdogan sur le Conseil de sécurité de l’Onu

Après que le Président turc s’en est pris aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’Onu, Sergueï Lavrov a signalé que ces derniers n’étaient pas... 19.10.2021, Sputnik France

Intervenant devant la presse à l’issue de la réunion annuelle du Club de discussion international Valdaï, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a commenté la diatribe du Président turc à l’encontre d’"une poignée de pays" au sein du Conseil de sécurité de l’Onu et définissant le destin de l’humanité.Réaction du KremlinLes propos de M.Erdogan ont également été commentés par le Kremlin.Il a rappelé que Vladimir Poutine avait récemment proposé aux membres permanents du Conseil de sécurité de se réunir pour discuter des défis se posant à l’humanité.Un sujet qui le tourmenteEn visite en Angola lundi 18 octobre, Erdogan s’en est pris une nouvelle fois aux cinq membres permanents.Le lendemain il est revenu sur le même sujet en s’adressant en vidéoconférence aux participants du forum TRT World 2021."Des réformes de l’Onu et d’autres structures internationales sont inévitables. Le système actuel n’a pas de perspectives, car dans celui-ci le monde islamique n’a pas suffisamment de droits et les intérêts des pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie du Sud sont ignorés. Formé à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, ce système ne répond pas aux défis modernes, ne peut pas garantir la paix et l’équité et est voué à engendrer de nouvelles crises."Un autre exemple de l’"éloquence" de Recep Tayyip Erdogan sur la nécessité de réformer l’Onu et le Conseil de sécurité avait été présenté aux journalistes turcs fin septembre lors de son déplacement aux États-Unis:"Je parle constamment dans l’enceinte de l’Onu de cette mesure radicale. Si les 189 pays, sauf cinq, font résolument ce pas, nous acculerons au mur ces membres permanents".

