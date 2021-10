https://fr.sputniknews.com/20211019/prix-des-carburants-le-gouvernement-francais-promet-une-aide-efficace-dici-la-fin-de-la-semaine-1052227544.html

Prix des carburants: le gouvernement français promet une aide "efficace" d'ici la fin de la semaine

Le porte-parole du gouvernement français a déclaré, mardi, que l’exécutif va annoncer "d'ici la fin de la semaine" une mesure "simple, juste et efficace" pour... 19.10.2021, Sputnik France

Dans le contexte de la hausse des prix des hydrocarbures sur les marchés mondiaux qui intervient dans le cadre de la reprise économique et l'accroissement de la demande, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé le 30 septembre un “bouclier tarifaire” afin de bloquer la hausse des cours du gaz jusqu'à avril prochain, et un plafonnement à 4% de la hausse des tarifs de l'électricité prévue en février prochain.Pour amortir la hausse du prix du gaz, l’exécutif avait annoncé le versement d’une aide exceptionnelle de 100 euros aux bénéficiaires du Chèque énergie, une aide sociale envoyée automatiquement, sans aucune formalité, entre mars et avril chaque année.Le nombre des bénéficiaires de cette mesure est passé de 3,6 millions en 2018, à 5,8 millions en 2021.Ce "bouclier tarifaire" entraînera une perte de recettes fiscales de l'ordre de 5,1 milliards d'euros en 2022, a déclaré, lundi, le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt.

