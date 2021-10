https://fr.sputniknews.com/20211019/sauvetage-de-213-migrants-qui-tentaient-de-rejoindre-langleterre-1052215996.html

Sauvetage de 213 migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre

Plusieurs opérations menées au large des côtes françaises du Nord et du Pas-de-Calais, entre dimanche et lundi, ont permis de porter secours à 213 migrants qui... 19.10.2021, Sputnik France

Un patrouilleur de la Marine nationale a notamment porté secours à 82 naufragés, lors de quatre opérations de sauvetage distinctes, a précisé la préfecture.Soixante-seize autres migrants ont été secourus de leurs côtés lors de deux interventions de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Dunkerque.Engagée auprès d'une autre embarcation qui était "en train de couler", la SNSM de Boulogne-sur-mer a également récupéré quarante naufragés, "en état d'hypothermie", poursuit la préfecture.Quinze migrants ont enfin été secourus par un remorqueur d'intervention et de sauvetage de la Marine nationale, et déposés au port de Boulogne-sur-mer.Les migrants clandestins, tous "sains et saufs", ont été pris en charge par les pompiers et la police aux frontières.Plus de 340 migrants, qui tentaient de rejoindre clandestinement les côtes britanniques à bord d'embarcations de fortune, avaient été secourus par les autorités françaises au large du détroit du Pas-de-Calais, la nuit du 9 au 10 octobre.Selon les autorités, quelque 15.400 migrants ont tenté la traversée entre le 1er janvier et le 31 août 2021, dont 3.500 ont été "récupérés en difficulté" dans le détroit et ramenés sur les côtes françaises.Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé que 26 filières de passeurs avaient été démantelées depuis le début de l'année 2021.

