https://fr.sputniknews.com/20211019/un-new-yorkais-ecope-de-18-mois-de-prison-ferme-pour-trafic-de-chats-dores-africains-1052227720.html

Un New-Yorkais écope de 18 mois de prison ferme pour trafic de chats dorés africains

Un New-Yorkais écope de 18 mois de prison ferme pour trafic de chats dorés africains

Un résident de la ville d'Amherst, dans l'État de New York, a été condamné, lundi, à 18 mois de prison ferme pour trafic de chats dorés africains. 19.10.2021, Sputnik France

2021-10-19T17:46+0200

2021-10-19T17:46+0200

2021-10-19T17:59+0200

faits divers

afrique

convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (cites)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102208/83/1022088357_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_387a6d4999044e57f29a55328d831494.jpg

Le mis en cause importait et vendait des dizaines de ces chats dits "Caracals" comme des animaux de compagnie à 10.000 dollars chacun.Le prévenu falsifiait les documents de transport pour dissimuler la véritable espèce de ces chats.Une fois arrivés sur le sol américain, il les vend alors qu’ils sont encore des chatons et beaucoup d'entre eux sont morts sous sa garde ou durant les jours ayant suivi leur vente.D’origine africaine, ces espèces sont protégées en vertu de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Leur possession ou vente sont également restreintes par la loi de l'État de New York.

afrique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique, convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (cites)