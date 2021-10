https://fr.sputniknews.com/20211019/valerie-pecresse-propose-la-suppression-de-150000-postes-dans-ladministration-1052216253.html

Valérie Pécresse propose la suppression de "150.000 postes dans l'administration"

"Mon objectif, c'est de supprimer 150.000 postes dans l'administration administrante. L'Etat doit se recentrer sur ses trois missions prioritaires: protéger, éduquer, soigner, avec là où il le faut des postes supplémentaires pour la justice, l'éducation et les soins. Il ne s'agit pas de dégrader le service public, ni de casser la reprise. Mais les dépenses doivent baisser", insiste la présidente de la région Ile-de-France."Si je suis élue présidente de la République, ma première décision sera donc d'engager quatre grandes réformes de structures pour baisser les dépenses et diminuer la pression fiscale", ajoute-t-elle, énumérant "la retraite à 65 ans, la dégressivité des allocations-chômage, la débureaucratisation du pays et une décentralisation avec un lâcher-prise de l'Etat pour supprimer les doublons".En septembre, Valérie Pécresse avait déjà évoqué la réduction "en cinq ans de 10% de l'+administration administrante+, c'est-à-dire des fonctionnaires qui gèrent des normes et des procédures"."+L'administration administrante+ n'existe que dans les interviews de Valérie Pécresse", a réagi lundi soir Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la fonction publiques, sur le réseau social Twitter. En 2017, François Fillon, candidat défait de la droite à la présidentielle, avait défendu la suppression de 500.000 postes d'agents publics en cinq ans.Emmanuel Macron avait quant à lui promis la suppression de 120.000 postes, 70.000 dans les collectivités territoriales et 50.000 postes dans la fonction publique d'Etat, un objectif abandonné dès juillet 2019. Le budget 2022 confirme une stabilité des effectifs de la fonction publique d'Etat durant l'ensemble du quinquennat.Dans l'entretien accordé à L'Opinion, Valérie Pécresse propose par ailleurs "une aide à l'investissement de proximité", afin de "rééquilibrer les territoires. Dans les communes de moins de 20.000 habitants, les particuliers pourront investir en action ou prêter à leurs entreprises locales sur cinq ans minimum avec un crédit d'impôt de 50 % pour un investissement maximum de 20.000 euros", suggère-t-elle.

