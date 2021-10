https://fr.sputniknews.com/20211020/a-quel-moment-de-la-journee-serait-il-plus-efficace-de-se-faire-vacciner-1052230605.html

À quel moment de la journée serait-il plus efficace de se faire vacciner?

À quel moment de la journée serait-il plus efficace de se faire vacciner?

La réponse immunitaire n’est pas au même niveau pendant la journée. Par conséquent, l’injection d’un vaccin sera plus efficace le matin, indique une équipe... 20.10.2021, Sputnik France

2021-10-20T08:00+0200

2021-10-20T08:00+0200

2021-10-20T08:00+0200

sciences et tech

grippe

vaccination

coronavirus sars-cov-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1045331307_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_71f71e34987ad5dd6f92cf18d8b5563f.jpg

Qu’il s’agisse d’un vaccin contre le Covid-19, contre la grippe ou contre n’importe quelle autre maladie, l’heure de l’administration de la préparation n’est pas sans importance. La réponse immunitaire fonctionne selon le rythme de l’activité naturelle de l’alternance jour-nuit, "avec un pic le matin", révèlent les chercheurs de l'université de Genève et de l'université Louis-et-Maximilien de Munich dans un communiqué de presse.Ainsi, le système immunitaire est plus actif après une période de repos."Les rythmes circadiens fonctionnent comme un système d’économie de l’énergie pour utiliser au mieux les ressources énergétiques selon les besoins les plus immédiats", explique le professeur de la faculté de médecine de l’université de Genève Christoph Scheiermann, qui a dirigé l’étude.À la différence du système immunitaire inné, qui réagit immédiatement mais de façon non ciblée, le système immunitaire adaptif sert à construire une réponse à long terme à chaque agent infectieux:L’importance du rythme circadien sur le système immunitaire "pourrait être majeure, tant pour la vaccination préventive que pour l’administration de thérapies antitumorales ou la prise en charge de maladies auto-immunes", résument les auteurs de l’étude.Vaccination anticipée contre la grippeLa France a décidé de lancer la campagne vaccinale contre la grippe plus tôt que prévu, à partir du 22 octobre. Les premiers à se faire vacciner sont les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes d’asthme, de diabète, d’insuffisance cardiaque, du sida, ainsi que les soignants.Parallèlement, le gouvernement encourage au rappel vaccinal contre le coronavirus sur fond de légère progression de l’épidémie ces derniers jours.Le taux de couverture vaccinale s’établit à 73,5% en France, c’est-à-dire que quelque 50 millions de personnes ont déjà complété leur schéma de vaccination.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

grippe, vaccination, coronavirus sars-cov-2