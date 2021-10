https://fr.sputniknews.com/20211020/afrique-du-sud-la-greve-du-secteur-minier-menace-daggraver-la-crise-de-lemploi-1052239873.html

Afrique du Sud: la grève du secteur minier menace d'aggraver la crise de l'emploi

La grève menée depuis trois semaines par les employés du secteur minier en Afrique du Sud menace d’aggraver la crise du chômage en entraînant des suppressions... 20.10.2021, Sputnik France

afrique

grève

secteur minier

Notant que cette situation secoue davantage une industrie qui est en déclin depuis plusieurs années, il a noté que "les grèves obligent les employeurs à mettre des employés en chômage partiel, voire à les licencier".Selon des experts, la grève menace de faire dérailler la reprise potentielle de l'économie sud-africaine après la plus forte contraction annuelle connue par le pays depuis des décennies à cause de la pandémie de coronavirus.Dans ce pays d’Afrique australe, considéré comme l’un des plus industrialisés en Afrique, le taux de chômage a continué de battre tous les records avec 34,4% enregistré au deuxième trimestre 2012.Les grèves de l'exploitation minière sont fréquentes en Afrique du Sud, notamment lorsque les accords salariaux expirent et doivent être renégociés. Un débrayage similaire du Numsa en 2014 a duré plus de trois semaines.La grève du secteur minier, initialement prévue pour une semaine, aurait coûté à l'industrie sidérurgique environ 500 millions de rands et a perturbé la chaîne d'approvisionnement des grandes entreprises.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

grève, secteur minier