https://fr.sputniknews.com/20211020/benzema-juge-a-versailles-pour-laffaire-dite-de-la-sextape-1052232901.html

Benzema jugé à Versailles pour l'affaire dite de la "sextape"

Benzema jugé à Versailles pour l'affaire dite de la "sextape"

L'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid Karim Benzema est jugé de mercredi à vendredi par le tribunal correctionnel de Versailles pour complicité... 20.10.2021, Sputnik France

2021-10-20T08:31+0200

2021-10-20T08:31+0200

2021-10-20T08:34+0200

france

tribunal

sport

footballeur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102747/71/1027477172_0:174:3323:2043_1920x0_80_0_0_71eb6651402ff038e83d1257210cb2f3.jpg

Dans l'ordonnance de renvoi, le footballeur international est accusé d'avoir encouragé Mathieu Valbuena à payer un groupe de maîtres-chanteurs présumés en échange de la non-divulgation d'une vidéo d'une relation sexuelle du joueur.Karim Benzema dément la moindre infraction et sa défense qualifie les accusations d'absurdes. Il doit comparaître avec quatre co-prévenus accusés de tentative de chantage. Il risque en théorie une peine maximale de cinq ans de prison et de 75.000 euros d'amende.On ignore si Karim Benzema assistera à son procès, qui s'ouvre au lendemain de son déplacement en Ukraine avec son club du Real Madrid pour un match de Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk.Karim Benzema et Mathieu Valbuena ont perdu leur place en équipe de France à la suite de ce scandale qui a éclaté en 2015. Benzema, qui a aujourd'hui 33 ans, a été rappelé chez les Bleus en mai dernier.Selon l'ordonnance de renvoi, Mathieu Valbuena a reçu début juin 2015, alors qu'il se trouvait au centre d'entraînement de Clairefontaine, un premier appel d'un interlocuteur anonyme menaçant de dévoiler la "sextape" et lui conseillant de parvenir à un arrangement et de nommer un intermédiaire.Les enquêteurs estiment que Karim Benzema a été recruté ensuite par le groupe de maîtres-chanteurs pour convaincre son coéquipier de verser de l'argent. (Reportage Richard Lough; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

https://fr.sputniknews.com/20210624/retrouvailles-entre-benzema-et-ronaldo-lors-du-match-portugal-france-1045782530.html

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

tribunal, sport, footballeur