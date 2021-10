https://fr.sputniknews.com/20211020/face-au-pic-des-contaminations-la-bulgarie-impose-le-pass-sanitaire-1052234948.html

Face au pic des contaminations, la Bulgarie impose le pass sanitaire

La Bulgarie a annoncé mardi la mise en place du pass sanitaire dans une tentative d'enrayer la forte hausse du nombre de cas de Covid-19. 20.10.2021, Sputnik France

Ce certificat entrera en vigueur jeudi dans les restaurants et hôtels, ainsi que dans les lieux culturels, salles de sport et événements sportifs, a précisé le ministre de la Santé, Stoytcho Katsarov, lors d'une conférence de presse.Dans les hôpitaux et maisons de retraite, le personnel devra aussi montrer une preuve de vaccination, de guérison ou un test négatif de moins de 48 heures.Les écoles situées dans les régions les plus touchées vont par ailleurs fermer et assurer les cours en ligne.Ces mesures "visent à endiguer le nombre de nouvelles contaminations et à alléger la pression sur les hôpitaux", a expliqué M. Katsarov.Près de 5.000 infections et 214 décès ont été recensés mardi, le chiffre le plus élevé de cette quatrième vague qui a démarré en août.Seulement 20% des 6,9 millions d'habitants sont complètement vaccinés dans ce pays des Balkans.

bert colbert et toujours aucun commentaire sur la situation en russie, avec l'explosion des décès, et toutes les mesures de restriction qui commencent à se mettre en place enfin. Notamment la vaccination obligatoire des employés des services. Belle honneneté journalistique !* 3

