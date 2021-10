Facebook prévoit de changer de nom

https://fr.sputniknews.com/20211020/facebook-prevoit-de-changer-de-nom-1052236963.html

Le changement de nom sera annoncé la semaine prochaine, a précisé mardi soir le site spécialisé dans l'actualité des nouvelles technologies, citant une source au fait du dossier.Mark Zuckerberg, le directeur général de Facebook, devrait aborder le sujet lors de la conférence annuelle du groupe le 28 octobre, ajoute The Verge. Le nouveau nom pourrait cependant être dévoilé plus tôt, précise le site spécialisé.En changeant de raison sociale, le premier réseau social au monde souhaite montrer que Facebook n'est que l'une de ses nombreuses marques aux côtés d'Instagram, WhatsApp, Oculus et d'autres, explique The Verge.Google, la principale filiale d'Alphabet, a opéré un tel changement en 2015 en regroupant toutes ses activités au sein d'une nouvelle maison-mère.Sollicité, Facebook a dit ne pas commenter "les rumeurs ou les spéculations".Facebook est visé par les autorités de régulation et les parlementaires de plusieurs pays pour ses pratiques commerciales.Le groupe a annoncé lundi qu'il prévoyait de recruter 10.000 personnes à travers l'Union européenne au cours des cinq prochaines années afin de contribuer à la création du "métavers".Un métavers, contraction en anglais de "meta" et "universe", fait référence à des environnements virtuels partagés auxquels on peut accéder via la réalité virtuelle ou augmentée.

