Format Normandie: la France et l’Allemagne étaient contre la présence des USA, selon Lavrov

Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que l'Allemagne et la France s’étaient opposées à l'expansion du format Normandie aux États-Unis.Selon lui, les États-Unis étaient prêts à considérer une telle proposition si elle venait des participants au format Normandie."Eh bien, alors nous avons demandé aux Allemands et aux Français. Ils ont dit +catégoriquement non, nous devons travailler dans le format établi, dans lequel les accords de Minsk ont été signés+", a déclaré le chef de la diplomatie.Situation aujourd’huiDe son côté, le ministre russe s’est dit favorable à la participation des États-Unis au processus de paix dans le Donbass.En outre, le chef du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis ont une "influence dominante" sur Volodymyr Zelensky.Le 6 septembre, Lavrov a évoqué les appels de Kiev à étendre ce format avec la participation des États-Unis. Toutefois, selon M.Lavrov, de tels appels offensent directement la France et l’Allemagne.Le 10 septembre, la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland a annoncé que Washington était prêt à rejoindre le format Normandie s'il aidait à résoudre le conflit dans le Donbass.Vers une nouvelle réunion?Le 13 octobre, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a déclaré que les ministres des Affaires étrangères du format Normandie (Russie, Allemagne, France, Ukraine) préparaient une nouvelle réunion après une conversation téléphonique le 11 octobre entre les chefs de ces pays.Le Kremlin a indiqué que les parties ont convenu de tenir une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères afin de discuter, entre autres, de l'existence de "conditions préalables à une éventuelle organisation d'un sommet de Normandie".

Robert Mag les USA veulent voir l'Ukraine dans l'Otan... c'est seulement une question de temps !! 0

