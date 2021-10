https://fr.sputniknews.com/20211020/france-evacuation-de-300-personnes-dans-un-entrepot-pres-de-lille-apres-une-alerte-a-la-bombe-1052245221.html

France: évacuation de 300 personnes dans un entrepôt près de Lille après une alerte à la bombe

Trois cents personnes ont été évacuées, mercredi, d'un entrepôt près de Lille, suite à une alerte à la bombe, rapportent les médias de l’Hexagone. 20.10.2021, Sputnik France

L’évacuation est intervenue suite aux déclarations d’un homme indiquant avoir "déposé des explosifs dans le bâtiment", a déclaré la procureure de la République, Carole Etienne, citée par la presse, ajoutant que les personnes évacuées travaillent sur place et ont été "prises en charge sur un site sportif".Le suspect, un intérimaire, a été identifié et interpellé avant d’être placé en garde à vue, tandis que son domicile a été perquisitionné, a précisé la procureure.Cette personne aurait "fait état auprès de collègues de menaces", selon lesquelles "il avait déposé des explosifs dans le bâtiment", a ajouté la magistrate.Aucune trace d'explosif n'a pour l'instant été décelée sur le site, soulignent les médias.Le suspect ne présente, "a priori et sous toutes réserves", aucun élément qui évoque une éventuelle radicalisation ou des problèmes avec son employeur, a affirmé la procureure.

