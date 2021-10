https://fr.sputniknews.com/20211020/la-france-condamne-les-tirs-de-missile-balistique-effectues-par-pyongyang-1052247782.html

La France condamne les tirs de missile balistique effectués par Pyongyang

La France condamne les tirs de missile balistique effectués par Pyongyang

La France a condamné, mercredi, les tirs répétés de missiles balistiques effectués par la Corée du Nord, qui "portent atteinte" à la paix et à la sécurité... 20.10.2021, Sputnik France

2021-10-20T17:37+0200

2021-10-20T17:37+0200

2021-10-20T17:37+0200

international

france

corée du nord

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1e/1044342447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f28cacb305b5084512b5a724fe0c2a07.jpg

Paris "exhorte une nouvelle fois" la Corée du Nord à se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et à s'engager dans un processus de dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible, a-t-elle dit.Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira ce mercredi sur cette question, a rappelé la porte-parole du Quai d’Orsay.La Corée du Nord a testé un "nouveau type" de missile balistique lancé par sous-marin, a rapporté tôt mercredi l'Agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.L'arme dispose de "nombreuses technologies avancées de contrôle et de guidage", a précisé la même source, ajoutant qu'elle a été tirée depuis le même navire que celui utilisé par le pays lors de son premier essai de missile balistique stratégique mer-sol (SLBM) il y a cinq ans.

france

corée du nord

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

france, corée du nord