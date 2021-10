https://fr.sputniknews.com/20211020/la-suisse-prolonge-les-restrictions-jugeant-les-risques-trop-eleves-1052247652.html

La Suisse prolonge les restrictions jugeant les risques trop élevés

La Suisse prolonge les restrictions jugeant les risques trop élevés

La Suisse va prolonger les restrictions sanitaires imposées dans le cadre du COVID-19 au moins jusqu'à la mi-novembre, jugeant les risques encore trop élevés...

Le gouvernement a discuté de la possibilité de lever l'exigence de présentation d'un "certificat COVID" pour accéder aux bars, restaurants autres lieux fermés, mais a décidé de le conserver.La Suisse et son voisin le Liechtenstein ont enregistré près de 860.000 infections et plus de 10.800 décès liés au COVID-19 depuis le début de la pandémie. Environ 62,5% de la population est entièrement vaccinée.

