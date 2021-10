Les eurodéputés pour des objectifs contraignants de réduction des pesticides dans l'agriculture

https://fr.sputniknews.com/20211020/les-eurodeputes-pour-des-objectifs-contraignants-de-reduction-des-pesticides-dans-lagriculture-1052234744.html

Les députés européens, réunis en plénière à Strasbourg, ont souligné mercredi que des objectifs contraignants de réduction de l'utilisation des pesticides dans... 20.10.2021, Sputnik France

Dans une résolution adoptée à cette occasion, les eurodéputés appellent les États membres de l'UE à définir des objectifs contraignants en matière de réduction des pesticides dans le cadre de leurs plans stratégiques relevant de la Politique agricole commune (PAC).Ils insistent également sur l’amélioration du processus d’approbation des pesticides et sur un meilleur suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à protéger les pollinisateurs et la biodiversité.Les eurodéputés réclament, par ailleurs, des objectifs ambitieux concernant les émissions provenant de l’agriculture et de l’utilisation des sols. Ces objectifs incluent notamment des critères stricts relatifs aux énergies renouvelables produites à partir de la biomasse, ainsi que la restauration et l’amélioration des puits de carbone naturels.S'agissant de l’agriculture biologique, les députés européens plaident pour une augmentation des terres biologiques de l’UE d’ici 2030 et des initiatives (promotion, marchés publics et incitations fiscales) pour stimuler la demande.En outre, les eurodéputés ont salué la stratégie "De la ferme à la table" de l'UE, soulignant l’importance de garantir l’accès à une alimentation durable et saine afin d’atteindre les objectifs du pacte vert européen en matière de climat, de biodiversité, de pollution et de santé publique.

avec Maghreb Arabe Presse

