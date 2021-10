https://fr.sputniknews.com/20211020/leurope-centrale-et-orientale-face-a-une-nouvelle-vague-epidemique-1052237321.html

L’Europe centrale et orientale face à une nouvelle vague épidémique

De la Hongrie à la Russie en passant par la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie, le nombre des cas infectés par le virus est en augmentation indiquent les instituts de santé de ces pays, qui s’attendent à ce que la nouvelle vague épidémique culmine avant la fin de l’année, sans faire autant de morts comme au printemps dernier. Ces pays qui enregistrent depuis début octobre courant, une hausse de 10 à 20 pc par jour de personnes infectées, multiplient les campagnes de sensibilisation des citoyens sans recours au confinement.Selon ces projections, en Hongrie, en Pologne et en Tchéquie, le nombre de malades atteindra son maximum à la fin du mois de novembre, le pic des hospitalisations sera atteint mi-décembre et celui des décès autour des fêtes de fin d’année. La Hongrie, le pays le plus endeuillé en Europe Centrale et dans le monde, par rapport au nombre de sa population, pourrait enregistrer un total de 36.000 décès causés par le Covid-19 d’ici la fin de cette année, contre 30.300 au jour d’aujourd’hui. En Pologne, le nombre des décès pourrait grimper de 76.000 aujourd’hui à 88.850 à la fin de l’année, en Slovaquie de 12.800 à 17.300 et en Tchéquie de 30.500 à 33.000. En dépit de ces projections, la Hongrie n’a pris aucune mesure de restriction, mais il est vraisemblable que le port du masque redevienne obligatoire dans les transports en commun et les commerces, lit-on à la Une de journaux locaux. De lourdes mesures de distanciation sociale tel qu’un couvre-feu est peu probable, le gouvernement souhaitant imposer le moins de restrictions possible à la population six mois avant les élections législatives. La couverture vaccinale demeure inférieure dans ces États : 58 pc de la population totale est vaccinée en Hongrie, contre 56 pc en Tchéquie, 52 pc en Pologne et 44 pc en Slovaquie, indiquent des statistiques du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. La couverture vaccinale est inférieure à celle de l’Europe de l’Ouest, où elle atteint 65 pc de la population en Allemagne, 69 pc en Italie et 72 pc en France.Selon le décompte officiel du gouvernement russe, 34.303 contaminations ont été recensées le 18 octobre, un record depuis le début de la pandémie et 997 morts. La veille, le pays avait passé pour la première fois la barre symbolique du millier de morts quotidiens dus au Covid19 avec 1002 décès. En Roumanie et en Bulgarie, la situation sanitaire se dégrade et les hôpitaux sont saturés par la hausse du nombre d’hospitalisations. Ces deux dernières semaines, la Roumanie connaît une très forte pression sur les unités de soins intensifs, le nombre de patients hospitalisés dans un état grave étant passé de 543 patients le 10 septembre à 1116 le 26 à la fin du même mois et le nombre de morts quotidiens est passé de 45 à un pic à 143. Seulement 25 pc des roumains sont vaccinés. Même situation en Bulgarie où les contaminations montent en flèche, le pays a enregistré 4957 cas, mardi, soit une moyenne de 3250 par jour depuis le 12 octobre courant. Dans les autres États des Balkans, à l’exception du Kosovo où le nombre des contaminations est en baisse, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, la Slovénie et la Croatie, connaissent une hausse du nombre des personnes infectées par le virus. C’est en Serbie que la situation est alarmante avec un nouveau record signalé au début du mois avec 5509 nouvelles contaminations par million d’habitants. Le pays a dépassé le Monténégro (4976), suivi de la Lituanie (3783).

