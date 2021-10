https://fr.sputniknews.com/20211020/ne-transformez-pas-la-democratie-en-coca-cola-pekin-tacle-washington-sur-son-initiative-1052234445.html

"Ne transformez pas la démocratie en Coca-Cola": Pékin tacle Washington sur son initiative

En commentant l’idée d’un sommet des démocraties initiée par le Président des États-Unis, Pékin juge que le monde actuel a plutôt besoin du respect des normes... 20.10.2021, Sputnik France

Interrogé lors d’un point de presse mardi 19 octobre sur l’initiative américaine d’un sommet des démocraties, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a signalé que la démocratie n’était pas un slogan, un dogme ou un prétexte pour imposer une hégémonie.Trois sujets de discussion proposés par BidenCe sommet virtuel prévu par Joe Biden pour les 9 et 10 décembre prochain doit accueillir des chefs de gouvernement, des représentants de la société civile et du privé pour s’attaquer ensemble aux plus grandes menaces pesant sur la démocratie.Selon le site du sommet, les débats porteront sur trois thèmes clés: la défense contre l’autoritarisme, la lutte contre la corruption et le respect des droits de l’homme.Ne pas transformer la démocratie en Coca-ColaIl a soutenu que les pays se devaient de relever conjointement les défis d’aujourd’hui et a exhorté les dirigeants mondiaux à lutter contre la nouvelle mentalité de guerre froide."Ne transformez pas la démocratie en Coca-Cola, où un pays produit la recette, et le monde n'a qu'une seule saveur, privant les pays du droit et de la liberté d'explorer leurs propres voies démocratiques", a-t-il avancé.Wang Wenbin a déclaré à la presse qu'il était d'accord avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov qui avait affirmé que le sommet de décembre diviserait la communauté internationale entre "nous" et "eux".Il a noté que les États-Unis ne doivent pas utiliser la démocratie comme prétexte pour promouvoir leur hégémonie ou pour faire avancer leur propre géostratégie.Une nouvelle croisade idéologiqueLe chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait précédemment qualifié l’initiative américaine d’organiser un tel sommet de "nouvelle croisade" contre tous ceux qui n’entendaient pas cette notion de la même oreille."En réalité, le sommet des démocraties sera un pas vers la division de la communauté internationale en deux camps adverses", a conclu le ministre.

