Népal: six morts et plusieurs disparus dans des inondations et glissements de terrain

2021-10-20T11:51+0200

La saison des moussons a pris fin, mais les changements soudains des conditions climatiques et les fortes précipitations continuent de frapper le pays, causant des dégâts en termes d'infrastructures et affectant la récolte du riz dans plusieurs régions du pays alors que des milliers d'hectares de paddy ont été immergés dans l'eau.Plusieurs routes ont été bloquées tandis que les vols intérieurs ont été suspendus, selon les responsables. Le Département de la météorologie a déclaré que la pluie se poursuivrait encore quelques jours avec des chutes de neige dans les hautes régions vallonnées et montagneuses.Le Premier ministre népalais, Bahadur Deuba a appelé à renforcer les opérations de sauvetage et de recherche des personnes portées disparues et d'assurer l'hébergement en toute sécurité des personnes menacées par les inondations et les glissements de terrain.

