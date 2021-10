https://fr.sputniknews.com/20211020/poutine-ordonne-une-semaine-chomee-face-a-la-flambee-de-covid-19-en-russie-1052237780.html

Poutine ordonne une semaine chômée face à la flambée de Covid-19 en Russie

Poutine ordonne une semaine chômée face à la flambée de Covid-19 en Russie

Tout en estimant qu’il faut endiguer la nouvelle vague de Covid-19 en Russie, Vladimir Poutine a soutenu ce mercredi la proposition du gouvernement d’établir... 20.10.2021, Sputnik France

2021-10-20T14:04+0200

2021-10-20T14:04+0200

2021-10-20T15:18+0200

international

russie

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1052017815_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_ddf129110d1f8fd18f1052664c0a3694.jpg

Face à la hausse importante du nombre de nouveaux cas de Covid-19 et des morts dues à la maladie, le Président russe a annoncé ce mercredi 20 octobre une série de mesures pour mettre fin à cette situation qu’il a qualifiée de "compliquée".Le Président a précisé que, si nécessaire, le période de jours chômés pourra être prolongée après le 7 novembre.Pourtant, en fonction de la situation, le chef d’État a autorisé les autorités locales à mettre en place des mesures supplémentaires notamment de déclarer des jours chômés dans les régions concernées sans attendre le 30 octobre.Accélérer la vaccination Dans le même temps, le Président russe a regretté que le niveau de vaccination dans le pays reste faible, ce qui, selon lui, contribue à la propagation du virus.Une flambée de l’épidémieDepuis mi-septembre, les autorités sanitaires russes constatent une hausse progressive du nombre de nouveaux cas de Covid-19. Ce mercredi 20 octobre, elles ont annoncé avoir enregistré en 24 heures 34.073 nouvelles contaminations. 1.028 nouvelles morts dues au Covid-19 ont également été comptés, un record depuis le début de la pandémie.Alors que la Russie compte plus de 146 millions d’habitants, actuellement environ 47 millions ont reçu une vaccination complète et près de 51 millions ont reçu au moins une dose de vaccin.

Robert Mag c'est la panique en russie... les russes n'ont plus confiance en leur gouvernement... un vent de changement ?! 7

franc Équivalent à une cautere sur une jambe de bois🤥 4

5

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

russie, covid-19