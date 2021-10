https://fr.sputniknews.com/20211020/renault-revoit-en-hausse-son-estimation-de-limpact-des-puces-sces-1052243497.html

Renault revoit en hausse son estimation de l'impact des puces

Renault revoit en hausse son estimation de l'impact des puces

Renault s'attend à ce que les pénuries de semi-conducteurs le privent cette année de la production d'au moins 300.000 véhicules, soit un tiers de plus que son... 20.10.2021, Sputnik France

Le groupe au losange, qui publiera à la fin de la semaine son chiffre d'affaires du troisième trimestre, estimait cet été à environ 220.000 véhicules sa perte de production liée aux problèmes d'approvisionnements en puces.Un porte-parole de Renault a refusé de faire un commentaire.A la Bourse de Paris, le titre Renault creusait ses pertes et reculait de 5,5% à 30,475 euros, accusant le plus fort repli du CAC 40, pratiquement inchangé au même moment.La Plateforme de la filière automobile (PFA) a souligné mardi que cette crise tombait au plus mauvais moment car elle compromet le rebond du marché post-COVID et perturbe la délicate transformation du secteur vers le tout électrique.Les pénuries de puces risquent aussi d'entraver les efforts d'électrification des constructeurs cette année alors qu'en 2021 tous en Europe doivent se conformer, désormais sur l'intégralité de leur flotte, au nouveau plafond moyen de 95 grammes de C02 au kilomètre s'ils veulent échapper à de lourdes amendes.

