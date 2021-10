https://fr.sputniknews.com/20211020/succes-dun-essai-de-transplantation-du-rein-dun-porc-a-un-humain-1052236500.html

Succès d'un essai de transplantation du rein d'un porc à un humain

Le rein d'un porc a été transplanté à un humain sans déclencher de rejet immédiat par le système immunitaire du receveur pour la première fois, une avancée... 20.10.2021, Sputnik France

La transplantation s'est déroulée au centre médical NYU Langone de New York. L'organe utilisé provenait d'un porc dont les gènes avaient été modifiés pour que ses tissus ne contiennent plus une molécule connue pour provoquer des rejets quasi immédiats.Le receveur était un patient en arrêt cérébral présentant des signes de dysfonctionnement rénal et dont la famille a consenti à l'expérience, ont déclaré les chercheurs à Reuters.Les résultats des tests effectués sur le rein transplanté "étaient plutôt normaux", a dit le docteur Robert Montgomery, le chirurgien qui a dirigé l'étude.Les niveaux de créatinine du receveur - qui indiquent un fonctionnement déficient du rein - ont retrouvé des niveaux normaux après la transplantation, a ajouté le chirurgien.

