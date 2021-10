https://fr.sputniknews.com/20211020/tir-de-missiles-par-la-coree-du-nord-ferme-condamnation-de-berlin-1052237431.html

Tir de missiles par la Corée du Nord: ferme condamnation de Berlin

Le gouvernement allemand a "fermement condamné" mercredi le "test de missile balistique" annoncé par la Corée du Nord. 20.10.2021, Sputnik France

Ce test "menace la stabilité et la sécurité régionale et internationale", selon un communiqué du ministère allemand des Affaires étrangères.La Corée du Nord a testé un "nouveau type" de missile balistique lancé par sous-marin, a rapporté tôt mercredi l'Agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.L'arme dispose de "nombreuses technologies avancées de contrôle et de guidage", a précisé la même source, ajoutant qu'elle a été tirée depuis le même navire que celui utilisé par le pays lors de son premier essai de missile balistique stratégique mer-sol (SLBM) il y a cinq ans.Le Conseil de sécurité tiendra mercredi une réunion d'urgence à huis clos sur la Corée du Nord, ont fait savoir des diplomates à un média international, dans la foulée du lancement de ce "nouveau type" de missile balistique.

