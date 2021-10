https://fr.sputniknews.com/20211020/vingt-terroristes-de-boko-haram-neutralises-dans-le-nord-est-du-nigeria-1052233054.html

Vingt terroristes de Boko Haram neutralisés dans le nord-est du Nigeria

Vingt terroristes de Boko Haram neutralisés dans le nord-est du Nigeria

Vingt membres du groupe terroriste Boko Haram ont été tués dans le Nord-Est du Nigeria, a annoncé mardi l'armée. 20.10.2021, Sputnik France

2021-10-20T08:37+0200

2021-10-20T08:37+0200

2021-10-20T08:37+0200

afrique

nigeria

terrorisme

menace terroriste

réseau terroriste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1046059107_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_44fa25586752232e75f94a01aeab52be.jpg

"Les soldats de la Force opérationnelle interarmées, Opération Nord-Est Hadin Kai (OPHK), ont neutralisé 20 terroristes de Boko Haram dans la région de Chabbal, dans la zone du gouvernement local de Jere, dans l'Etat de Borno, au Nigéria", a révélé, mardi à Maiduguri, le commandant de la troupe, le major-général Christopher Musa, dans une interview à l'Agence de presse du Nigeria (NAN).Selon l’officier, des terroristes lourdement armés ont envahi cette région du nord-est du Nigéria dans la soirée du lundi et ont commencé à tirer en l’air pour intimider les forces de défense dans la zone, ajoutant qu'il s’en est suivi un échange de tirs dans lequel 16 terroristes ont été abattus.D'après les données du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, les violences de Boko Haram ont fait plus de 30.000 victimes et trois millions de déplacés depuis 2009.

nigeria

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

nigeria, terrorisme, menace terroriste, réseau terroriste