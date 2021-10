Zemmour s’amuse à cibler des journalises avec une arme sniper, Schiappa s’indigne

https://fr.sputniknews.com/20211020/zemmour-samuse-a-cibler-des-journalises-avec-une-arme-sniper-schiappa-sindigne-1052237130.html

Le polémiste d'extrême droite et candidat putatif pour 2022, Eric Zemmour, qui veut ôter les pouvoirs aux médias, s'est amusé mercredi à prendre pour cible des journalistes avec un fusil de précision lors de la visite du salon Milipol, suscitant l'indignation de la ministre Marlène Schiappa.Elle commentait une vidéo où on voit Eric Zemmour essayer l'arme sniper utilisée par le RAID, puis dire aux journalistes "Ça rigole plus hein, poussez vous, reculez !", avant de les viser et de reposer l'arme sur le stand en riant."Pas de menace""Il n'y avait pas de message politique, pas de menace", a ensuite réagi M. Zemmour auprès de la presse. "Marlène Schiappa est une imbécile, voilà ce que je lui réponds. Elle est grotesque et ridicule. Elle essaye de monter en manège une polémique grotesque", a-t-il ajouté.Au salon Milipol de la sécurité intérieure, qui se tient à Villepinte (Seine-Saint-Denis), M. Zemmour était notamment accompagné par le général Bertrand de la Chesnais, ancienne tête de liste soutenue par le RN aux élections municipales de 2020 à Carpentras (Vaucluse).Le polémiste a jugé "intéressant de voir comment on peut protéger notre pays" contre les "guerres dissymétriques, entre un groupe qu'on appelle terroriste, moi que j'appelle jihadiste, et une armée ou une police".Sur le pouvoir d'achat, il a affirmé qu'il ne voulait "pas tomber dans la course à l'échalote des mesures démagogiques" et qu'on avait "un problème de pouvoir d'achat parce qu'on s'est appauvri" et "parce qu'on a désindustrialisé". Mais la "sécurité est importante aussi. Je viens là parce que c'est important", a-t-il ajouté.

Nyctalope C'est une graine de dictateur. Celui qui n'accepte pas d'être contredit n'hésitera pas à baillonner ses contradicteurs lorsqu'il en aura le pouvoir ! 7

rudgera elle n'a pas vu qu'il rigolait ou elle a le sens de l'humour sélectif ? en tout cas, moi la scène m'a bien fait rire. 6

