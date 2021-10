https://fr.sputniknews.com/20211020/zone-euro-linflation-dopee-par-lenergie-et-les-services-en-septembre-1052238335.html

Zone euro: l'inflation dopée par l'énergie et les services en septembre

Zone euro: l'inflation dopée par l'énergie et les services en septembre

La hausse des prix de l'énergie et des services a porté l'inflation dans la zone euro à 3,4% en rythme annuel en septembre, a confirmé mercredi Eurostat

Par rapport à août, les prix à la consommation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique ont augmenté de 0,5%.Si le taux d'inflation en rythme annuel est nettement supérieur à l'objectif de 2% que s'est fixé la Banque centrale européenne (BCE), ce dépassement s'explique pour l'essentiel par l'envolée de 17,6% des prix de l'énergie et l'augmentation de 2% de ceux de l'alimentation, du tabac et de l'alcool.En excluant ces deux catégories volatiles, la hausse des prix est ramenée à 0,4% d'un mois sur l'autre et à 1,9% sur un an après 1,6% en août.Eurostat explique que les prix de l'énergie représentent à eux seuls près de la moitié de la hausse globale des prix par rapport à septembre 2020, avec une contribution à l'indice IPCH de 1,63 point de pourcentage.La contribution des services est de 0,71 point, celle des biens industriels hors énergie de 0,57 point.

