Il y a dix ans, le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi était assassiné

© AP Photo / Liu

En même temps, les Libyens ordinaires se sont lassés de Kadhafi. Il a régné pendant plus de quarante ans, et le pays voulait du changement. Quoi qu’il en soit, Kadhafi n'a pas seulement été renversé, il a été brutalement assassiné et son corps exposé. Selon l'Otan, le 11 octobre 2011, 11 véhicules militaires de l'armée de Kadhafi, qui faisaient partie d'un convoi de 75 véhicules, ont été attaqués par des avions. L'ancien dirigeant libyen a été blessé par balle aux deux jambes. Ensuite, il a été retrouvé et encerclé par des rebelles qui ont commencé à l’humilier, tout en le filmant.

Sur la photo: Mouammar Kadhafi, dirigeant libyen, et Zhao Ziyang, Premier ministre chinois, lors d'une rencontre à Pékin, 1982.