Chine: elaboration d'un plan d'aménagement des parcs nationaux

La Chine élabore actuellement un plan d'aménagement des parcs nationaux, a indiqué jeudi l'Institut des parcs nationaux du pays. 21.10.2021, Sputnik France

En vertu de ce plan, le pays disposera de différentes régions écologiques classées en fonction de leurs caractéristiques naturelles et de leurs fonctions écologiques, a expliqué Tang Xiaoping, chef de l'institut, lors d'une conférence de presse.Les futurs candidats aux parcs nationaux seront sélectionnés parmi ces régions, a-t-il ajouté.La Chine donnera la priorité aux régions ayant des fonctions écologiques vitales comme le plateau Qinghai-Tibet, ainsi que les bassins du fleuve Jaune et du fleuve Yangtsé, pour la création de parcs nationaux.Le pays a officiellement désigné le premier groupe de parcs nationaux au début du mois.Cette décision, qui vise à améliorer le système de parcs nationaux, s'inscrit dans le cadre des efforts de préservation de la nature du pays. Avec une superficie protégée de 230.000 km², les parcs nationaux abritent près de 30% des espèces sauvages et terrestres clés du pays.

