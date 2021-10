https://fr.sputniknews.com/20211021/dix-mois-de-prison-avec-sursis-requis-contre-benzema-dans-laffaire-de-la-sextape-1052263514.html

Dix mois de prison avec sursis requis contre Benzema dans l'affaire de la sextape

Dix mois de prison avec sursis requis contre Benzema dans l'affaire de la sextape

Le parquet a requis dix mois de prison avec sursis contre l'international français Karim Benzema dans la cadre de l'affaire dite de la sextape, dont la victime... 21.10.2021, Sputnik France

Le parquet a requis jeudi à Versailles dix mois de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende contre Karim Benzema, accusé de complicité de tentative de chantage dans "l'affaire de la sextape" dont la victime présumée est son ancien coéquipier en équipe de France, Mathieu Valbuena."Il s'inclut dans cette équipe, il s'associe dans ce projet" de tentative de chantage autour d'une vidéo intime, a-t-elle appuyé.L'autre procureur Julien Eyraud a pour sa part rappelé le rôle dans la société de la star du Real Madrid, "porteur d'une image, d'espoir, de notoriété et de valeurs morales".Quatre ans de prison requis pour Mustapha ZouaouiContre les quatre autres prévenus, poursuivis dans cette affaire pour tentative de chantage, le ministère public a requis des peines allant de 18 mois de prison avec sursis à quatre ans de prison.Le parquet a ainsi demandé quatre ans de prison et 15.000 euros d'amende contre Mustapha Zouaoui, considéré comme le "cordon ombilical" de cette affaire; deux ans de prison et 5.000 euros d'amende contre Karim Zenati, l'ami d'enfance de Benzema; et 18 mois de prison et 15.000 euros d'amende contre Axel Angot, qui a trouvé la vidéo et l'a conservée en vue d'une utilisation ultérieure. Enfin, 18 mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende ont été requis contre l'intermédiaire Younes Houass.

