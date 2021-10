https://fr.sputniknews.com/20211021/israel-ouvre-ses-frontieres-le-1er-novembre-aux-touristes-etrangers-vaccines-1052265438.html

Israël ouvre ses frontières le 1er novembre aux touristes étrangers vaccinés

Les touristes entièrement vaccinés contre le COVID-19 pourront se rendre en Israël à partir du 1er novembre, a fait savoir jeudi le gouvernement, qui assouplit... 21.10.2021, Sputnik France

Aux termes de ce plan, établi conjointement par les ministères du Tourisme et de la Santé et le Premier ministre Naftali Bennett, l'entrée sur le territoire sera autorisée pour les touristes étrangers qui ont été vaccinés au cours des six derniers mois avec un vaccin Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac ou Sinopharm.Les personnes récemment remises du COVID-19 peuvent également entrer dans le pays, à condition de recevoir une dose d'un vaccin approuvé par l'Organisation mondiale de la santé.Les frontières israéliennes sont restées en grande partie fermées depuis mars 2020, lorsque la pandémie est survenue.En juin dernier, avec des infections quotidiennes proches de zéro, le pays prévoyait de rouvrir ses frontières aux touristes étrangers, mais la propagation rapide du variant Delta au cours de l'été a mis un terme au projet.

