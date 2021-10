https://fr.sputniknews.com/20211021/la-france-refuse-les-visas-pour-les-representants-du-centre-spirituel-et-culturel-orthodoxe-russe-1052259060.html

La France refuse les visas pour les représentants du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe

Les employés du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris se sont vus refuser leurs visas par les autorités françaises, a annoncé la porte-parole... 21.10.2021, Sputnik France

Le ministère russe des Affaires étrangères a constaté un refus de la part de la France de délivrer des visas aux employés du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris, compliquant son fonctionnement.Le travail de représentation de l’Institut linguistique Pouchkine est également "très compliqué" pour cette même raison. "Mais malgré toutes les difficultés, nous allons amplifier l’activité de ce centre qui est vraiment nécessaire pour un rapprochement ultérieur des peuples russe et français", a souligné Mme Zakharova.Le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe a été inauguré le 19 octobre 2016. Il est situé quai Branly.

Michelvsrin "Mon ami Vladimir" disait quelqu'un encore récemment.... Les changements d'attitude sont vraiment brutaux, pour ne pas dire effrayants. C'est une particularité commune à tout hypocrite , mais cette fois-ci ça dépasse les bornes... 3

Michelvsrin Cette fois-ci on peut dire que ça sent le gaz, et pas forcément le meilleur de Russie.... 3

