Le Parlement européen veut que le budget 2022 se concentre sur la relance

Le Parlement européen veut que le budget 2022 se concentre sur la relance

Les eurodéputés, réunis en plénière à Strasbourg, ont adopté la position du Parlement européen sur le budget de l'UE pour 2022 qu'ils veulent axé sur la... 21.10.2021

Les députés européens ont ainsi annulé la plupart des coupes effectuées par le Conseil de l'UE (1,43 milliard d'euros au total) et ont rétabli le projet de budget au niveau initialement proposé par la Commission européenne.Ils ont également augmenté le niveau des fonds disponibles pour de nombreux programmes et politiques qui contribuent à la relance post-pandémie.Cela concerne notamment le programme de recherche Horizon Europe (+305 millions d’euros par rapport au projet de budget de la Commission), le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, qui contribue au développement de réseaux transeuropéens de transport, d’énergie et numériques de haute qualité et durables (+207 millions d’euros), ou encore l’environnement et l’action climatique (programme LIFE, +171 millions d’euros).Par ailleurs, 700 millions d’euros ont été ajoutés au projet de budget pour favoriser la mise en œuvre de la garantie européenne pour l'enfance, tandis qu'au volet sanitaire, le programme EU4Health a également été renforcé (+80 millions d’euros) afin de construire une solide Union européenne de la santé et de rendre les systèmes nationaux de santé publique plus résilients.Les députés européens ont également augmenté le financement de l’aide humanitaire de 20% et renforcé le fonds '‘Asile, migration et intégration’’, notamment compte tenu de la situation en Afghanistan.Ils ont aussi soutenu l'initiative de Covax pour un accès mondial équitable aux vaccins contre le COVID-19. Dans le domaine de la sécurité et de la défense, le ils ont augmenté les lignes budgétaires concernées de plus de 80 millions d’euros.Avec ce vote, le Parlement européen a fixé le niveau total des crédits d’engagement pour le budget 2022 de l'UE à 171,8 milliards d’euros, soit une augmentation de 2,7 milliards d’euros. Il a en outre fixé le niveau total des crédits de paiement à 172,5 milliards d’euros.

