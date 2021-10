https://fr.sputniknews.com/20211021/le-parlement-europeen-vote-pour-un-renforcement-des-liens-avec-taiwan-1052258638.html

Le Parlement européen vote pour un renforcement des liens avec Taïwan

Le Parlement européen vote pour un renforcement des liens avec Taïwan

L'Union européenne doit renforcer ses liens avec Taïwan et s'engager sur la voie d'un accord d'investissement avec l'île, selon une résolution adoptée jeudi... 21.10.2021, Sputnik France

2021-10-21T14:38+0200

2021-10-21T14:38+0200

2021-10-21T14:38+0200

international

parlement européen

taïwan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1045257350_0:151:3039:1860_1920x0_80_0_0_9682d6b286c03a84562486dc43a5a715.jpg

Les députés réunis à Strasbourg ont voté par 580 voix contre 26 le texte qui souligne la nécessité de lancer "une étude d'impact, une consultation publique et une étude exploratoire" sur un accord bilatéral d'investissement.La résolution propose aussi de changer le nom du Bureau européen de représentation économique et commerciale à Taïwan en "Bureau de l'UE à Taïwan", afin de refléter l'élargissement des relations entre les deux parties.Ni l'UE ni ses Etats membres individuellement n'ont noué de liens diplomatiques formels avec Taïwan, que la République populaire de Chine considère comme faisant partie de son territoire.Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a condamné jeudi le vote du PE, estimant que celui-ci devait "immédiatement cesser les paroles et les actions qui sapent la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine".De son côté, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a salué le soutien des députés européens en parlant d'une "nouvelle étape" dans ses relations avec l'UE.Taïwan figure depuis 2015 sur la liste des pays considérés par l'UE comme éligibles à un accord d'investissement mais aucune discussion en ce sens n'a eu lieu depuis.L'accord conclu avec Pékin l'an dernier est quant à lui bloqué depuis des mois, le PE ayant gelé le processus de ratification après les sanctions chinoises visant plusieurs de ses membres en représailles à des mesures liées aux accusations de violations des droits de l'homme dans le dossier de la minorité musulmane ouïghoure.

taïwan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

parlement européen, taïwan