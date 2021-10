https://fr.sputniknews.com/20211021/le-pass-sanitaire-obligatoire-a-compter-du-30-novembre-en-republique-du-congo-1052257487.html

Le pass sanitaire obligatoire à compter du 30 novembre en République du Congo

Le pass sanitaire entrera en vigueur à partir du 30 novembre en République du Congo, a annoncé, mercredi, la coordination nationale de gestion de la pandémie. 21.10.2021, Sputnik France

La présentation de ce passeport sanitaire, devant servir de preuve pour toute personne vaccinée, concernera tous les déplacements entre les grandes agglomérations du Congo, pour les agents et les usagers de l'administration publique ou encore pour tout accès dans certaines administrations publiques et privées.Lors du lancement de l'opération "Coup de Poing" lundi, le Premier ministre congolais Anatole Collinet Makosso avait indiqué que les modalités de mise en œuvre du pass sanitaire seront notifiées dans un document intitulé "Codification et réglementation".Ce passeport sanitaire s'inscrit dans le cadre des nouvelles mesures récemment prises par le gouvernement pour renforcer la vaccination en cette période de recrudescence de la pandémie en vue d'atteindre le chiffre hebdomadaire d'environ 60.000 nouvelles injections de doses de vaccin.L'opération "Coup de poing" lancée lundi et visant, entre autres, l'intensification de la campagne de vaccination à travers le pays et à réduire l'impact d'une troisième vague, a été décidée après le constat fait au cours des deux premières semaines du mois d'octobre au cours desquelles 32 décès ont été enregistrés, dépassant largement la moyenne mensuelle des décès observés depuis le début de l'épidémie.Depuis le 14 mars 2020, le Congo a enregistré 15.445 cas de Covid-19, avec 222 décès, selon un bilan officiel publié la semaine dernière.Le pays n'a vacciné officiellement que 4,3% de sa population.

