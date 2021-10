https://fr.sputniknews.com/20211021/le-pentagone-fait-etat-dune-attaque-coordonnee-contre-la-base-dal-tanf-utilisee-par-la-coalition-1052260729.html

Le Pentagone fait état d'une attaque "coordonnée" contre la base d'Al-Tanf utilisée par la coalition

Le Pentagone fait état d'une attaque "coordonnée" contre la base d'Al-Tanf utilisée par la coalition

L'attaque du mercredi 20 octobre contre la base syrienne d'Al-Tanf, utilisée par la coalition menée par les États-Unis, était "délibérée et coordonnée" a... 21.10.2021, Sputnik France

"Nous confirmons que la base d'Al-Tanf a été visée par une attaque délibérée et coordonnée. D'après les premières informations, l'attaque a été menée avec des drones et des tirs d'artillerie", a déclaré Bill Urban.Plusieurs explosions avaient été entendues mercredi en provenance de la base d'Al-Tanf, utilisée par la coalition qui combat le groupe Daech*, a confirmé un responsable américain.Cette base, qui abrite une garnison dans un désert du sud de la Syrie, a été établie en 2016 dans le cadre de la lutte anti-terroriste.Damas et ses alliés n'ont cessé de déclarer que les troupes américaines n'avaient aucune raison de se trouver là.*Organisation terroriste interdite en Russie

Robert Mag attaque coordonnée entre daesh et les proxy de l'état syrien ? 0

