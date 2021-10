https://fr.sputniknews.com/20211021/les-cosmonautes-russes-se-preparent-a-leur-premier-debarquement-sur-la-lune--video-1052263069.html

Les cosmonautes russes se préparent à leur premier débarquement sur la Lune – vidéo

Les cosmonautes russes se préparent à leur premier débarquement sur la Lune – vidéo

Le centre russe des cosmonautes a mis en ligne une vidéo de l’entraînement du cosmonaute russe Alexandre Missourkine en prévision de son débarquement sur la... 21.10.2021, Sputnik France

2021-10-21T17:09+0200

2021-10-21T17:09+0200

2021-10-21T17:09+0200

russie

holding spatial russe roscosmos

lune

mission

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103704/72/1037047238_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_fb8a08d3ea88058db46ce07fad719492.jpg

Bien que l’agence Roscosmos ne projette le débarquement de cosmonautes sur la Lune que pour 2030, les entraînements ont déjà commencé.Le centre d’entraînement des cosmonautes Youri-Gagarine a mis en ligne sur YouTube une vidéo de l’un d’entre eux.La vidéo montre le cosmonaute Alexandre Missourkine s’entraîner à une sortie du module d’alunissage, aux déplacements sur la surface lunaire, au travail avec des outils et au retour dans le module.Toutes ces manipulations effectuées dans le cadre de l’expérimentation Sozvezdié (Constellation en russe) ont été possibles grâce à l’appareil Vykhod-2 (Sortie 2) destiné à créer une pesanteur semblable à celle sur la Lune.Un vol vers la Lune en 2028 et un alunissage en 2030Intervenant en avril dernier à l’occasion du 60e anniversaire du premier vol spatial de Youri Gagarine, le chef de Roscosmos Dmitri Rogozine a annoncé la reprise des études de la Lune après une pause de 45 ans.Plus tôt, en janvier, il avait révélé des projets relatifs aux vols pilotés vers le satellite naturel de la Terre.Fin septembre, Roscosmos a lancé un appel d’offres pour des recherches et développements sur le programme de vols pilotés vers la Lune.Selon le document, les recherches et développements portent sur la mise au point des recommandations et exigences envers les technologies, éléments et systèmes du matériel spatial assurant les vols pilotés vers la Lune et le travail des cosmonautes en orbite et sur la surface lunaire en prenant compte des aspects médico-biologiques.

Robert Mag 60 ans après les USA... il était temps !!! 0

1

lune

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

holding spatial russe roscosmos, lune, mission